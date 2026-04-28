Carlo e Conti junior | Io cresciuto senza babbo sto imparando per Matteo

Carlo Conti junior ha raccontato di essere cresciuto senza la presenza del padre e di aver imparato molte cose per il figlio, Matteo. In un’intervista, ha spiegato di preferire non condividere troppo di sé, tranne quando si trova in mezzo al mare, dove si sente più libero di parlare e sorridere. Le sue parole si sono concentrate sulla sua vita privata e sui legami con il figlio.

Firenze, 28 aprile 2026 – Non ama scoprirsi troppo Carlo Conti. Quello lo fa solo in mezzo al mare. Parla, sorride, racconta. Ma tiene la lenza corta, come quando pesca: controllo, niente strappi. È cresciuto senza padre ma non ne ha sentito la mancanza. Poi però ammette che fare il babbo è il mestiere più difficile. Un uomo che si è fatto da solo: autonomia, disciplina, zero retorica. Quasi zen. Solo con il figlio qualcosa cambia. E lo racconta anche nel suo libro, per ragazzi ma non solo, A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio. Carlo, la pesca è attesa e silenzio. Cosa significa per lei? “Per me che per lavoro parlo sempre mi dà un momento di relax e tranquillità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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