Carini mistero al Castello | un viaggio tra storia e spettri

Il 2 maggio alle 21:30, una visita guidata al Castello La Grua Talamanca sarà organizzata da Jonathan Livingston odv. L'evento si svolgerà nel contesto di un itinerario che unisce aspetti storici e leggende legate alla dimora, nota per alcuni racconti di spettri e avvenimenti misteriosi. L'iniziativa prevede l'accompagnamento di un esperto che condurrà i partecipanti attraverso le sale e i cortili del castello.

? Cosa sapere Il 2 maggio alle 21:30 Jonathan Livingston odv guida visite al Castello La Grua Talamanca.. L'evento a Carini richiede la prenotazione obbligatoria per i posti limitati nel percorso Spiritus.. Sabato 2 maggio alle ore 21:30, il Castello La Grua Talamanca di Carini aprirà i suoi cancelli per un percorso guidato intitolato Spiritus – presenze, dove Jonathan Livingston odv guiderà i partecipanti tra le sale e i cortili del maniero. Camminando per le strade del borgo, si avverte che certe pietre conservano ancora l’eco di chi le ha abitate. Il Castello La Grua Talamanca non è solo un monumento, ma un luogo dove la linea tra realtà storica e leggenda si fa sottile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carini, mistero al Castello: un viaggio tra storia e spettri Notizie correlate Visita guidata al castello di Acaya: un viaggio tra storia e panoramiImmergiti nella storia con una visita al Castello di Acaya, splendido esempio di architettura rinascimentale fortificata. Leggi anche: "Spiritus - presenze": la storia incontra le leggende, tour guidato tra le sale e i cortili del castello di Carini Altri aggiornamenti Nuovi misteri al Castello Sforzesco: scoperti dei passaggi segretiOriginariamente fortezza viscontea, il Castello Sforzesco divenne in seguito dimora della potente dinastia Sforza, che governò Milano durante il Rinascimento. Sono numerosi i personaggi illustri ... siviaggia.it Carini Svelata, torna l’itinerario guidato da archeologi e storici dell’arteIl 19 aprile Carini apre al pubblico tre dei suoi monumenti più rappresentativi attraverso un unico itinerario guidato da archeologi, storici dell’arte e specialisti che da anni studiano e valorizzano ... teleoccidente.it