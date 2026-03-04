Visita guidata al castello di Acaya | un viaggio tra storia e panorami

Una visita guidata al castello di Acaya permette di scoprire uno degli esempi più significativi di architettura rinascimentale fortificata. Durante l'escursione, si possono ammirare le mura, le torri e gli ambienti interni che conservano tracce dell’epoca medievale e rinascimentale. Il percorso offre anche panorami sulla campagna circostante, rendendo l’esperienza completa e visivamente suggestiva.

Immergiti nella storia con una visita al Castello di Acaya, splendido esempio di architettura rinascimentale fortificata. Durante il tour, potrai scoprire i segreti delle sue possenti mura progettate per proteggere il borgo e passeggiare tra le antiche vie che conducono alla suggestiva Porta Monumentale e alla storica Chiesa Madre.Il punto culminante della visita sarà la salita alla terrazza panoramica del castello, da cui potrai godere di una splendida vista sul mare. Il fascino del borgo di Acaya e la bellezza del paesaggio circostante ti accompagneranno in questo pomeriggio all’insegna di storia e meraviglia. Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei gioielli più affascinanti del Salento!PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO PUGLIA SEGRETA 🔗 Leggi su Lecceprima.it

