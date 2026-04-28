Carenze nella sicurezza chiusa l' inchiesta sulla gru crollata e la morte di Fatmir Isufi | datore di lavoro e preposto indagati

Si conclude con l’iscrizione nel registro degli indagati l’indagine sulla morte di un operaio travolto da una gru crollata in un cantiere di Torino. Sono state accertate carenze nella sicurezza e sono stati iscritti nel fascicolo il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza. L’incidente si è verificato in un cantiere della società che gestisce le reti idriche della città.

Il datore di lavoro e il preposto alla sicurezza. Sono loro i due indagati nell’inchiesta sulla morte dell’operaio Fatmir Isufi, travolto da una gru crollata nel cantiere della Smat (Società Metropolitana Acque Torino) a Torino, in corso Unità d’Italia. La procura di Torino, nei giorni scorsi, ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Attentato alla Sinagoga del 1982, chiusa l’inchiesta: cinque indagati per la morte di Stefano TachéA oltre 40 anni dall’attacco al Tempio Maggiore di Roma, la procura ha chiuso le indagini e individuato cinque presunti responsabili. Discoteca Black Panther, lavoratori a nero e carenze nella sicurezza: chiusaBlack Panther chiusa: lavoro nero e sicurezza a rischio nella notte veneta La discoteca Black Panther, storico locale notturno nel Padovano, è stata...