Attentato alla Sinagoga del 1982 chiusa l’inchiesta | cinque indagati per la morte di Stefano Taché

La procura ha concluso le indagini sull’attentato alla Sinagoga del 1982 a Roma, evento che ha portato alla morte di Stefano Taché. Sono stati individuati cinque persone ritenute responsabili dell’attacco e ora sono indagate. L’inchiesta, aperta più di 40 anni fa, si è concentrata sui soggetti coinvolti in quell’episodio che ha scosso la comunità ebraica della capitale.

A oltre 40 anni dall’attacco al Tempio Maggiore di Roma, la procura ha chiuso le indagini e individuato cinque presunti responsabili. La Comunità ebraica: “Verità tardiva, ma necessaria”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, chiuse le indagini: in cinque rischiano il processoLa Procura della Repubblica di Roma ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la... Roma, attentato alla Sinagoga del 1982: dopo 44 anni ci sono 5 indagati, ecco i loro nomiDopo 44 anni, la Procura di Roma ha emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di cinque persone ritenute corresponsabili... Una selezione di notizie su Attentato alla Sinagoga del 1982 chiusa... Temi più discussi: Esplosione alla sinagoga di Liegi: sale la tensione dopo l’attacco a Oslo; Sparatoria in una sinagoga in Michigan; Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitore; Attentato alla sinagoga di Liegi, l'esplosione nel cuore della notte: Atto di violento antisemitismo. Attentato alla sinagoga di Roma nel 1982, chiuse le indagini: 5 rischiano il processoLeggi su Sky TG24 l'articolo Attentato alla sinagoga di Roma nel 1982, chiuse le indagini: 5 rischiano il processo ... tg24.sky.it La Procura di Roma: convergenze tra gli attentati del 1982 alla Sinagoga della Capitale e a ParigiEmesso un avviso di chiusura indagini nei confronti di cinque persone, al centro la strategia terroristica di Abu Nidal. Nella strage di ottobre al Tempio ebraico romano ucciso il piccolo Stefano Tach ... rainews.it Attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, la Comunità ebraica: «Amarezza per la chiusura delle indagini» https://www.lacapitale.it/articolo/attentato-sinagoga-roma-1982-comunita-ebraica-chiusura-indagini - facebook.com facebook A oltre 40 anni dall’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, la Procura di Roma chiude le indagini confermando le responsabilità di cinque terroristi dell’Organizzazione Abu Nidal. Oggi si commemora anche l’attentato all’ambasciata israeliana di Buenos Ai x.com