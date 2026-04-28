Caremi e Pasquini | A Lecco gli antifascisti auspicano il ritorno agli anni di piombo

A Lecco, durante una cerimonia di commemorazione, si è assistito a un evento caratterizzato da rispetto e sobrietà, con un’atmosfera di grande compostezza. Non sono stati esibiti simboli politici né sono stati fatti saluti romani o invocazioni di sorta. La manifestazione ha visto la partecipazione di antifascisti che hanno espresso l’auspicio di un ritorno a un passato segnato dagli anni di piombo.

La commemorazione di ieri si è svolta in un clima di grande dignità e compostezza: non si sono registrati saluti romani, né invocazioni del tipo "presente", né la presenza di simboli politici. Erano esposte esclusivamente bandiere tricolori della Repubblica Italiana.Una cerimonia nel segno della.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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