Sicurezza Nordio | Non temo nuove Br ma evitiamo ritorno anni di piombo

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato a Roma durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti. Ha detto che non ha paura di un ritorno delle Brigate Rosse, ma vuole evitare di rivedere gli anni di piombo. Ricorda i 50 anni vissuti in prima persona, quando le Br seminavano paura e violenza. Nordio ha spiegato che la sua preoccupazione è di non ripetere quegli errori, anche se non teme che possano tornare. Ha sottolineato che l’esperienza insegna a stare attenti, ma senza allarmismi.

(LaPresse) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani, al Teatro Quirino di Roma si è soffermato sul tema del ritorno delle Brigate Rosse, rievocato da lui stesso durante la conferenza stampa a seguito del cdm che ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza: “Non è che io tema il ritorno delle Brigate Rosse, ma avendo io avuto l’esperienza diretta, 50 anni fa, della genesi delle Brigate Rosse, e di cattivi maestri che parlavano di ‘compagni che sbagliano’, e di sedicenti Brigate Rosse che alla fine si sono dimostrate per quello che erano, cerchiamo di evitare di tornare a quegli Anni di piombo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

