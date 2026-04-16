Due piloti della Formula 1 hanno espresso il desiderio di vedere il circuito del Nürburgring inserito nuovamente nel calendario del campionato. Entrambi hanno manifestato il loro supporto pubblico alla proposta, sottolineando l'importanza storica del tracciato e la sua possibile riapertura per le gare future. La discussione sul ritorno del circuito tedesco si è fatta strada tra le voci di paddock e le dichiarazioni ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. George Russell e Oscar Piastri hanno espresso il loro entusiasmo nel vedere il leggendario circuito del Nurburgring tornare nel calendario di Formula 1. Questo tracciato ha una storia ricca e significativa nel mondo della F1, ma la sua presenza sul palcoscenico automobilistico è cambiata nel corso degli anni. Inizialmente, le gare di F1 si svolgevano sul difficile tracciato del Nordschleife. Unico e temuto, questo percorso è stato abbandonato dopo l’incidente di Niki Lauda nel 1976, che ha segnato un momento cruciale nella storia del motorsport.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Russell e Piastri auspicano il ritorno del Nürburgring nel calendario di F1.

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