Caregiver l’appello in Toscana | Maggiori finanziamenti e più aiuti alle famiglie

In Toscana si torna a parlare di assistenza familiare con un appello rivolto alle istituzioni. La richiesta riguarda l’aumento dei finanziamenti destinati ai caregiver e un sostegno più consistente alle famiglie che si occupano di persone non autosufficienti. La legge regionale del 2025 ha stabilito alcune norme in materia, ma al momento si chiede un’implementazione più efficace e risorse più adeguate per garantire un aiuto concreto a chi si prende cura di un familiare.

Firenze, 28 aprile 2026 – La concreta applicazione della legge regionale sui caregiver del 2025, maggiori finanziamenti e più aiuti alle famiglie. Sono le richieste avanzate da Maria Grilli, segreteria Spi-Cgil Toscana, al convegno “Assistenti familiari e caregiver. Un’alleanza da costruire” promosso da Filcams e Spi regionali e dal coordinamento Donne Spi-Cgil. In Toscana, secondo i dati forniti ieri, ci sono circa 45mila assistenti familiari (o badanti) a fronte di 86mila non autosufficienti. Il ricorso alle badanti. Tolti i 13mila ospiti delle Rsa (le residenze sanitarie assistite), il resto ricade sulle famiglie, economicamente e come assistenza diretta h24.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Alice non è solo un nome. È una figlia, una caregiver, una presenza costante. Ogni giorno accompagna sua mamma tra visite, terapie, attese. Ma anche per chi aiuta, il peso può diventare grande, e anche arrivare alle cure non è sempre semplice. Con Taxi A - facebook.com facebook