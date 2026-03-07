Il tecnico del Milan ha commentato le recenti voci sul suo futuro, mentre il presidente del club è stato visto a Milanello prima del derby. Nel frattempo, la società sta valutando un possibile acquisto in difesa proveniente dalla Serie A. Queste sono le principali notizie della mattina di oggi, sabato 7 marzo, riguardanti il club rossonero.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 7 marzo 2026. Non può essere altrimenti vista la partita di domani sera. Parliamo ovviamente del derby di Milano contro l'Inter di Chivu. Oggi Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa da Milanello, dove è arrivato anche Gerry Cardinale. Non solo campo, anche il mercato con i nomi per la difesa del prossimo anno. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Nella tarda mattinata di oggi il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa da Milanello il derby con l'Inter in programma domani sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri risponde alle voci sul futuro. Cardinale a Milanello pre derby. Colpo dalla Serie A in difesa?

Milan, voci sul futuro e sul Real Madrid: Massimiliano Allegri risponde cosìL'interesse del Real Madrid, il possibile futuro con il Milan: in questi giorni si è detto di tutto e di più sul possibile 'domani' di Massimiliano...

Leggi anche: Milan, Cardinale è a Milanello dopo mesi: incontri con Furlani e Allegri

Altri aggiornamenti su Milan Allegri risponde alle voci sul....

Temi più discussi: Milan: Allegri risponde a Capello, giudica nuove regole VAR e rivela suo futuro citando Sanremo; ?? Inter, torna in voga il futuro di Calha! Da Tare ad Allegri: il Milan cambia?; Allegri: Era importante vincere; Serie A: Il Milan risponde all'Inter, 2-0 a Cremona nei minuti finali.

Milan: Allegri rimprovera Leao, torna su caso Bastoni e non si nasconde sul futuroIl tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa pre derby analizza l'Inter e fa il punto sugli infortunati e sui recuperi in vista delle prossime gare di campionato. Le probabili form ... sport.virgilio.it

Allegri risponde alle critiche: Sappiamo i nostri limiti e ci lavoriamo, ma guardiamo i lati positiviAppena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti Il Milan è imbattuto da agosto, ma si parla di un ... milannews.it

“Al Milan è stato fantastico. Giocare a San Siro per sei anni è adrenalina, grandi emozioni. Ogni volta che scendi in campo, vorresti che la partita non finisse mai, anche se perdi, perché l’atmosfera è bellissima. I tifosi del Milan sono fantastici, lo stadio, tutto. Il d - facebook.com facebook

Il Milan Under 16 alla fine del Derby vinto questa mattina alla PUMA House of Football (1-0, 33' Piazza) x.com