' An-Illogical' mostra fotografica di Giulia Arcano al Nuovo Cinema Aquila

Da romatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Nuovo Cinema Aquila, in via L’Aquila 6674, quartiere Pigneto, da sabato 25 a mercoledì 29 aprile dalle 17.30 alle 21.30, si apre al pubblico la mostra fotografica intitolata ‘An-Illogical’, dall'estro creativo di Giulia Arcano, un percorso artistico teso all’esaltazione della fotografia e.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Toni Servillo tra cinema e teatro: mostra fotografica all’Accademia di Belle Arti di NapoliUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

Leggi anche: Nuovo Cinema Aquila, sassata contro la vetrata di ingresso. "Atto vandalico, è una ferita"

Cerca altre news e video sullo stesso tema.