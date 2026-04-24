' An-Illogical' mostra fotografica di Giulia Arcano al Nuovo Cinema Aquila
Al Nuovo Cinema Aquila, in via L’Aquila 6674, quartiere Pigneto, da sabato 25 a mercoledì 29 aprile dalle 17.30 alle 21.30, si apre al pubblico la mostra fotografica intitolata ‘An-Illogical’, dall'estro creativo di Giulia Arcano, un percorso artistico teso all’esaltazione della fotografia e.🔗 Leggi su Romatoday.it
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