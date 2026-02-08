Parco San Giacomo l' opposizione attacca | Abbandono e degrado così famiglie e anziani restano fuori

La polemica sul Parco San Giacomo di Borgo Roma si riaccende. Le opposizioni criticano lo stato di abbandono e degrado, che rende difficile l’accesso a famiglie e anziani. La situazione è tornata al centro del dibattito politico cittadino, con proteste e richieste di intervento immediato.

La situazione del Parco San Giacomo, nel quartiere di Borgo Roma, torna al centro del confronto politico cittadino. A sollevare il tema, nel corso di un punto stampa organizzato venerdì direttamente nell'area verde, sono stati l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, la capogruppo di Fare con Tosi Patrizia Bisinella, il consigliere comunale Antonio Lella e i consiglieri della quinta circoscrizione Federica Marchiotto e Giancarlo Frigo. Presenti anche il referente di quartiere di Forza Italia e Lista Tosi Silvio Caloi e un gruppo di residenti riuniti nel comitato coordinato da Lucia Corazza.

