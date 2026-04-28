Carassai presenta l’Albo d’Oro degli Internati Militari

Domenica a Carassai si è tenuta una cerimonia pubblica durante la quale è stato presentato l’Albo d’Oro Comunale degli Internati Militari Italiani. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme e ha visto una partecipazione numerosa di cittadini. L’Albo, istituito con una delibera di giunta comunale lo scorso dicembre, raccoglie i nominativi degli internati militari italiani. La presentazione ha coinvolto la comunità locale, che ha assistito all’iniziativa.

Alta partecipazione domenica all’iniziativa del comune di Carassai con la presentazione alla cittadinanza dell’ Albo d’Oro Comunale degli Internati Militari Italiani (Imi) istituito con delibera di giunta comunale del dicembre scorso. Nell’Albo sono stati iscritti i 17 concittadini, noti sinora, prigionieri nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale al fine di conservarne la memoria in accordo alla Giornata Nazionale istituita con la Legge 13 gennaio 2025 da celebrarsi il 20 settembre di ogni anno. L’evento si è chiuso con il ricordo della figura di Primo Levi, fornito da Guido Santato, già professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Padova, che l’ha conosciuto personalmente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carassai presenta l’Albo d’Oro degli Internati Militari Notizie correlate Pescantina, un progetto sul ritorno alla vita degli internati militariIeri, 21 aprile, la Camera dei deputati ha ospitato la presentazione del progetto storico e culturale dell'Anrp intitolato “Pescantina 1945: ritorno... Imi, Internati militari di Romagna. La loro scelta di resistenzaCasadio L’acronimo IMI in tedesco significa ’Italienische Militärinternierte’ - Internati Militari Italiani – ed è la condizione giuridica, inferiore...