Pescantina un progetto sul ritorno alla vita degli internati militari

Ieri, nella giornata del 21 aprile, la Camera dei deputati ha accolto la presentazione di un progetto storico e culturale promosso dall'Anrp, dedicato al ritorno e all'accoglienza degli internati militari nei lager nazisti a Pescantina nel 1945. L'iniziativa si focalizza sulla memoria di quegli eventi e coinvolge diversi interventi e testimonianze. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e storici.