Pescantina un progetto sul ritorno alla vita degli internati militari
Ieri, nella giornata del 21 aprile, la Camera dei deputati ha accolto la presentazione di un progetto storico e culturale promosso dall'Anrp, dedicato al ritorno e all'accoglienza degli internati militari nei lager nazisti a Pescantina nel 1945. L'iniziativa si focalizza sulla memoria di quegli eventi e coinvolge diversi interventi e testimonianze. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e storici.
Ieri, 21 aprile, la Camera dei deputati ha ospitato la presentazione del progetto storico e culturale dell'Anrp intitolato “Pescantina 1945: ritorno e accoglienza degli internati nei lager nazisti”. L'incontro è stato introdotto da Marco Ferrazzoli, il quale ha sottolineato come la vicenda degli.🔗 Leggi su Veronasera.it
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