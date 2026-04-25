imi internati militari di romagna la loro scelta di resistenza

Casadio L’acronimo IMI in tedesco significa ’Italienische Militärinternierte’ - Internati Militari Italiani – ed è la condizione giuridica, inferiore a quella di prigioniero, che Hitler volle fosse attribuita ai militari italiani catturati nei vari fronti dopo l’8 settembre ’43 e deportati nei territori della Germania nazista. L’attribuzione non era meramente burocratica: cancellava tutte le tutele della Convenzione di Ginevra e, soprattutto, l’assistenza della Croce Rossa Internazionale. Le stime più aggiornate parlano di circa un milione di militari: al netto di chi riuscì a fuggire, di chi morì nel trasporto, di chi accettò di prestare servizio in Germania o con la RSI, seicentomila rifiutarono di continuare la guerra con i tedeschi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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