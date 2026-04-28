A La Spezia un carabiniere si è tolto la vita. I genitori dell'uomo hanno presentato una denuncia, accusando alcuni soggetti di averlo istigato al gesto. La vicenda sta suscitando attenzione e si attendono sviluppi nelle indagini avviate dalle autorità competenti. La questione riguarda anche eventuali responsabilità di terzi nel tragico episodio. La procura ha aperto un fascicolo per approfondire quanto accaduto.

La Spezia, 28 aprile 2026 – I genitori del maresciallo dei carabinieri in servizio al comando di La Spezia e morto suicida il 22 aprile, hanno nominato come loro legali di fiducia gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, che hanno depositato una richiesta al pubblico ministero di La Spezia, Monica Burani, titolare dell'inchiesta, per essere interrogati. Secondo quanto viene reso noto, il padre e la madre del militare vorrebbero così raccontare confidenze ricevute dal figlio con il quale erano costantemente in contatto, ogni giorno, via telefono. I genitori avrebbero in mano degli elementi che potrebbero dare una svolta alle indagini e che potrebbero convincere la Procura a cambiare la qualificazione giuridica del fatto, ipotizzando l'istigazione al suicidio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carabiniere si uccide a La Spezia, i genitori: “Indagate per istigazione al suicidio”

Notizie correlate

Carabiniere morto a La Spezia: “Si indaghi per istigazione al suicidio”Tempo di lettura: 2 minutiI genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, 25 anni, in servizio al comando Carabinieri di La Spezia e...

Leggi anche: Federica Torzullo, al vaglio 4 profili social per istigazione al suicidio dei genitori di Carlomagno

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Le accuse del padre del carabiniere suicida a Spezia: Persecuzioni e cattiverie dai colleghi; Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vita; Giustizia per mio figlio. Dolore e rabbia al funerale; Carabiniere foggiano eroe, salva ragazzo che tenta il suicidio ammanettandosi a lui: Se cadi tu, cado con te.

Carabiniere si uccide a La Spezia, i genitori: Indagate per istigazione al suicidioTramite i legali hanno depositato una richiesta al pubblico ministero per essere interrogati e raccontare le confidenze ricevute dal figlio. Era un giovane solare che amava la vita, era pieno di prog ... lanazione.it

Leggi l'articolo - Roasio, tentata spaccata all’alba: carabiniere investito durante la fuga #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #carabinieri #roasio facebook

Per i suoi 109 anni, Guerino Patani, il Carabiniere più longevo d’Italia, ha ricevuto una sorpresa da parte dell’Arma. Immagini che toccano il cuore e che rendono omaggio a una vita diventata simbolo di servizio alla Nazione. A lui i miei più affettuosi auguri e l x.com