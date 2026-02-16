Federica Torzullo al vaglio 4 profili social per istigazione al suicidio dei genitori di Carlomagno

La Procura passa al vaglio i contenuti di 4 profili social. L'ipotesi è che abbiano istigato al suicidio i coniugi Carlomagno, dopo il femminicidio di Federica Torzullo.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Procura ha aperto un fascicolo per l’omicidio di Federica Torzullo e ha disposto il sequestro della villetta coinvolta.

A Anguillara è stato aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio, riguardante i genitori di Claudio Carlomagno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anguillara, femminicidio Federica Torzullo: Carlomagno ha predisposto la buca dove ha sepolto la moglie. E c'erano dei complici; Femminicidio Federica Torzullo: il movente dietro l’orrore e la verità sulla morte programmata; A Capaccio-Paestum allarme alligatore, ricerche in corso: Avvistato in un canale. C'è l'ipotesi dello scherzo; Omicidio Federica Torzullo: la morsa della Procura di Civitavecchia si stringe sulla premeditazione.

Federica Torzullo, al vaglio 4 profili social per istigazione al suicidio dei genitori di CarlomagnoLa Procura passa al vaglio i contenuti di 4 profili social. L'ipotesi è che abbiano istigato al suicidio i coniugi Carlomagno, dopo il femminicidio di ... fanpage.it

FEDERICA TORZULLO Omicidio Torzullo: l’ultimatum di Federica e i dubbi sui possibili compliciLa decisione di Carlomagno sarebbe maturata nel periodo natalizio, quando la donna aveva ormai scelto di interrompere la relazione ... statoquotidiano.it

Federica Torzullo vittima di femminicidio La premessa. La morte di Federica per mano del coniuge Carlomagno Agostino Claudio è un dato ormai acquisito. La maturazione del femminicidio. La fase ideativa. Rimanevano da esplorare le ragioni del gesto omic - facebook.com facebook

Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com