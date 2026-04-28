Carabiniere morto a La Spezia | Si indaghi per istigazione al suicidio

Le autorità stanno indagando sulla morte di un maresciallo dei carabinieri avvenuta a La Spezia. La procura ha aperto un procedimento per istigazione al suicidio, dopo aver raccolto le testimonianze dei genitori del militare, di 25 anni. La vicenda ha suscitato grande attenzione, e le forze dell’ordine stanno analizzando tutti gli aspetti legati alla vicenda. La famiglia ha chiesto di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla tragica conclusione.

Tempo di lettura: 2 minuti I genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, 25 anni, in servizio al comando Carabinieri di La Spezia e morto il 22 aprile dopo essersi probabilmente suicidato, hanno nominato come loro legali di fiducia gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, che ieri hanno depositato una richiesta al pubblico ministero di La Spezia, Monica Burani, titolare dell’inchiesta, per essere interrogati. Secondo quanto viene reso noto, il padre e la madre del militare vorrebbero così raccontare confidenze ricevute dal figlio con il quale erano costantemente in contatto, ogni giorno, via telefono. I genitori di Giovanni...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabiniere morto a La Spezia: “Si indaghi per istigazione al suicidio” Notizie correlate Dario Marini trovato morto dopo una settimana: il giallo del 39enne e l’ipotesi di istigazione al suicidioLa morte di Dario Marini, 39 anni, originario di Padova, resta avvolta da numerosi interrogativi. Genova, morte imprenditore: indaga la Procura, al vaglio pressioni economiche e possibile istigazione al suicidio.Un imprenditore genovese di 52 anni è morto venerdì mattina precipitando nella tromba delle scale di uno stabile in via Ceccardi, una zona non... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giovane carabiniere muore in caserma per uno sparo, incidente o suicidio; Tragedia alla Spezia, carabiniere si toglie la vita in caserma; PROFONDO CORDOGLIO PER LA TRAGICA SCOMPARSA DEL GIOVANE CARABINIERE; Carabiniere morto suicida, il padre: Subito persecuzioni e cattiverie di ogni genere. Carabiniere suicida in caserma, il papà: Le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritanoCarabiniere morto suicida a La Spezia, la lettera del padre di Giovanni Sparaco scuote l’Arma: Hai subito persecuzioni e cattiverie di ogni genere. Indaga la Procura. infodifesa.it Carabiniere morto suicida, il padre: Subito persecuzioni e cattiverie di ogni genereLa lettera del maresciallo dell'Arma Giovanni Sparaco, 25enne di Curti, uccisosi con la pistola d'ordinanza nel comando provinciale di La Spezia dove prestava servizio ... casertanews.it Carabiniere suicida in caserma, il papà: “Le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritano” https://infodifesa.it/carabiniere-morto-suicida-la-spezia-lettera-padre-persecuzioni-cattiverie/ facebook