Dario Marini trovato morto dopo una settimana | il giallo del 39enne e l’ipotesi di istigazione al suicidio

Dario Marini, un uomo di 39 anni originario di Padova, è stato trovato morto in un bosco vicino al cimitero di Sabbionara di Avio, in Trentino, sette giorni dopo la sua scomparsa. La scoperta è avvenuta in una zona a circa 150 chilometri dalla sua abitazione. La vicenda è ancora al centro di indagini e si discute sull’ipotesi di istigazione al suicidio.

La morte di Dario Marini, 39 anni, originario di Padova, resta avvolta da numerosi interrogativi. L'uomo è stato trovato senza vita sette giorni dopo la sua scomparsa, in un piccolo bosco vicino al cimitero di Sabbionara di Avio, in Trentino (provincia di Trento), a circa 150 chilometri da casa. Un ritrovamento che inizialmente sembrava indicare un gesto volontario, ma che ora presenta diversi elementi ancora da chiarire. Proprio per le molte anomalie emerse nelle ultime settimane, la Procura di Rovereto ha deciso di aprire un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del trentanovenne e di comprendere se qualcuno possa aver avuto un ruolo nella vicenda.