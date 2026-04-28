Cara Anna perché questo silenzio? Lettera d’amore alla Oxa

Da dilei.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fan da molti anni si rivolge con una lettera a una cantante italiana, esprimendo il suo affetto e la sua ammirazione. Nella missiva, la destinataria viene invitata a rispondere al silenzio che ha notato, mentre la scrivente ricorda le canzoni che l’hanno accompagnata nel tempo e che ancora le suscitano emozioni forti. La lettera si conclude con un gesto di affetto e gratitudine verso la cantante.

Cara Anna, ti scrive una tua ammiratrice storica e fedele. Una che ti ama e segue da sempre, che ancora oggi si commuove alla lacrime ascoltando Un’emozione da poco, È tutto un attimo, Quando nasce un amore, Tutti i brividi del mondo e Senza pietà. Canzoni pazzesche cantate con la tua voce unica, potente, inimitabile e inarrivabile. Come te, Anna, nessuna. Una che tra i primi concerti seguiti, poco più da bambina, è stato il tuo, insieme ai New Trolls. Ero in Sardegna e ruppi le scatole ai miei genitori fino allo sfinimento perché mi portassero a sentirti. E non fu un’emozione da poco. Una che ha sempre apprezzato il tuo anticonformismo, la tua eccentricità, la tua eleganza.🔗 Leggi su Dilei.it

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