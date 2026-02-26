Irina Shayk | Mia mamma era fan di Adriano Celentano Laura Pausini e Anna Oxa – Il video

Irina Shayk ricorda le passioni musicali della madre, che aveva una particolare predilezione per artisti italiani come Celentano, Pausini e Oxa. Nel suo racconto, l'influenza della musica sulla famiglia e i gusti che hanno segnato la crescita vengono condivisi attraverso ricordi personali. La modella ha scelto di parlare di questo legame, sottolineando quanto la musica abbia rappresentato un filo conduttore nella sua vita.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 "La musica è stata una parte importante della mia vita. Mia mamma ha amato Adrianno Celentano, Laura Pausini e Anna Oxa." Così Irina Shayk, coconduttrice della terza puntata del festival di Sanremo, conferenza la stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Irina Shayk a Sanremo 2026: «Mia mamma era grande fan di Celentano. Da bambina avevamo un orto, se mi chiedete di coltivare i cetrioli lo so fare. La guerra in Ucraina? Non parlo di politica»I legami con la musica ci sono, ma non possiamo aspettarci alcuna performance musicale: «Mia mamma ha fatto l'insegnate di musica per 25 anni, io da...

Irina Shayk: Mia mamma era fan di Adriano Celentano, Laura Pausini e Anna Oxa(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La musica è stata una parte importante della mia vita. Mia mamma ha amato Adrianno Celentano, Laura Pausini e Anna Oxa. Così Irina Shayk, coconduttrice dell

Irina Shayk a Sanremo 2026: «Mia mamma era grande fan di Celentano. Da bambina avevamo un orto, se mi chiedete di coltivare i cetrioli lo so fare. La guerra in Ucraina? Non ...La supermodella sarà co-conduttrice della terza serata del Festival: «Sono femminista a modo mio. Vorrei che gli uomini cambiassero ma gli voglio bene lo stesso» ... vanityfair.it

Alla domanda in conferenza stampa a Sanremo sulla guerra in Ucraina la modella russa Irina Shayk glissa sull'argomento: "Non voglio dire niente di politico perché sono qui per celebrare l'amore, la musica e l'unità e sono qui per portare una grande energia - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com