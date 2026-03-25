Dimissioni Tempestose | Santanché si dimette con una lettera alla Cara Giorgia

Daniela Santanché si è dimessa da Ministro del Turismo tramite una lettera indirizzata a una figura di rilievo. La decisione è arrivata in un momento di turbolenze all’interno dell’esecutivo, con il governo che sta affrontando una serie di cambiamenti politici. La notizia delle sue dimissioni si aggiunge alle recenti tensioni che coinvolgono il governo e le sue componenti.

Il terremoto politico che sta scuotendo i palazzi del potere romano sembra essere giunto al suo atto finale. Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini al governo, e secondo quanto risultava poco fa a Nicolaporro.it, il ministro del Turismo Daniela Santanchè era ormai prossima a rassegnare le dimissioni, accogliendo l’invito pressante rivoltole direttamente da Giorgia Meloni. L’annuncio ufficiale, che segnerebbe una svolta clamorosa nella compagine ministeriale, era atteso proprio intorno alle 18 di questa sera. La partita, giocata sul filo di una tensione altissima, ha subito un’accelerazione brutale dopo lo scossone del referendum sulla giustizia, i cui risultati hanno spinto la premier a cambiare radicalmente le carte in tavola per blindare la tenuta dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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