Giuseppe Conte ha espresso critiche sulla gestione di Elly Schlein, concentrandosi in particolare sul referendum riguardante la separazione delle carriere. La questione ha portato a un confronto tra diverse correnti all’interno del Partito Democratico, con alcune fazioni che si sono schierate contro la leadership attuale. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni interne, con voci che chiedono chiarimenti sulla direzione politica adottata.

? Cosa sapere Giuseppe Conte contesta la gestione di Elly Schlein dopo il referendum sulla separazione carriere.. Il leader M5S propone primarie aperte per creare un nuovo polo progressista unitario.. Dopo tre anni di gestione del Nazareno, Elly Schlein affronta una crisi interna al Partito Democratico che vede il ritorno prepotente di Giuseppe Conte e la resistenza dei vecchi vertici, proprio mentre il successo del referendum sulla separazione delle carriere sposta gli equilibri tra le forze del centrosinistra. La dinamica politica attuale si è riaccesa con la pressione esercitata da Giuseppe Conte, il quale ha immediatamente messo in discussione la gestione della segretaria dopo la vittoria elettorale riguardante la giustizia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PD, la sfida di Conte: Schlein sotto assedio tra vecchie correnti

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