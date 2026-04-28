Capitale green d’Europa Brescia in corsa

Brescia è tra le città candidate a diventare la Capitale Green d’Europa. La Commissione Europea ha comunicato le città selezionate per questa candidatura, che si basa su progetti e iniziative legate alla sostenibilità ambientale. La città lombarda ha presentato il proprio dossier, puntando su strategie di mobilità, energie rinnovabili e tutela del territorio. La decisione finale sarà presa nei prossimi mesi dalla Commissione Europea.

Brescia in lizza per il titolo di Capitale Green d’Europa. La Commissione Europea ha annunciato i nomi delle città parteciperanno all’edizione 2028 di European Green Capital, assegnato ogni anno alla realtà che si è maggiormente distinta negli sforzi per diventare “più ecologica, più pulita e più sostenibile“. Un sogno che la Leonessa insegue da diversi anni e che, ora, sembra più vicino. Brescia si troverà a competere con la Capitale (uniche due città italiane) e con altre 15 città europee. Ben cinque le candidature dalla Spagna: Matarò e Terrassa, Saragozza, Lugo e Murcia. Anche il vicino Portogallo avrà le proprie carte da giocare, schierando Porto e Setùbal.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capitale green d’Europa. Brescia in corsa Notizie correlate Leggi anche: Helsinki esempio da seguire Capitale green e sostenibile Leggi anche: Seregno ’capitale’ della sostenibilità. La strategia green diventa un modello Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Capitale green d’Europa. Brescia in corsa; Roma e Brescia tra le città candidate al premio Capitale Verde Europea 2028; Le capitali più verdi d'Europa dove i bambini vivono meglio: la classifica anche con una città italiana; Ue lancia fondo green bond globale da 3 miliardi, leva su privati. Capitale green d’Europa. Brescia in corsaBrescia in lizza per il titolo di Capitale Green d’Europa. La Commissione Europea ha annunciato i nomi delle ... ilgiorno.it Le capitali più verdi d'Europa dove i bambini vivono meglio: la classifica anche con una città italianaScoprire le capitali più green d'europa: parchi, piste ciclabili e aria pulita per città più sicure e perfette da vivere coi bambini. nostrofiglio.it Oggi a Monte Ciocci abbiamo presentato alla comunità locale il progetto Real Urban Green, finanziato dall'Unione Europea e coordinato da Risorse per Roma in collaborazione con Roma Capitale, Municipio XIV, Replay Network e Orti Urbani Monte Ciocci. N - facebook.com facebook