Helsinki esempio da seguire Capitale green e sostenibile

Helsinki si presenta come un esempio di capitale che ha adottato un approccio green e sostenibile. La città ha implementato politiche e soluzioni concrete per ridurre l'inquinamento, affrontando le sfide legate alla qualità dell'aria e all'ambiente urbano. Le iniziative hanno portato a miglioramenti visibili, rendendo Helsinki un modello per altre metropoli interessate a un futuro più ecologico.

L'inquinamento è un problema estremamente diffuso. I fattori che lo determinano sono molteplici e contrastarli non è semplice ma è necessario. In questo contesto c'è chi ci riesce meglio e viaggia nella giusta direzione, quella che mette la sostenibilità al centro. A individuare queste città virtuose ci ha pensato il portale Numbeo, che raccogliendo dati oggettivi (come statistiche dell'OMS e altro) e dati soggettivi (recesioni e valutazioni degli utenti) ha stilato una classifica delle città meno inquinate. Il risultato è un dominio netto del Nord Europa che conquista ben nove posti della top 10.