Capitale del Mare Barattoni | Progetto da 8 milioni con oltre 70 iniziative Critica La Pigna | Navigate a vista

Ravenna ha ottenuto il riconoscimento di Capitale del Mare, con un progetto da 8 milioni di euro che prevede più di 70 iniziative. Il sindaco ha sottolineato che l’obiettivo è rafforzare la cultura marinara e il legame della città con il mare. Tuttavia, alcune associazioni critiche hanno commentato che le strategie adottate sembrano ancora poco pianificate e si muovono a vista, evidenziando alcune incertezze nel percorso.

Rafforzare la cultura marinara e il rapporto della città con il mare. Con questo obiettivo Ravenna si è candidata, con successo, a diventare la prima Capitale italiana del mare, così da mettere in campo, anche di fronte ai rischi che porta con sé l'applicazione della legge Bolkestein, "un'offerta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ravenna Capitale del mare. Il via alle iniziative con la statua del marinaio a Porto CorsiniRavenna è la Capitale Italiana del Mare 2026, titolo assegnato per la prima volta dal Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del... Ravenna Capitale del Mare 2026. Ma Gaeta rilancia con il progetto “GA26 – Città del Mare”Gaeta, 13 marzo 2026 – Ravenna è stata proclamata Capitale Italiana del Mare 2026. Panoramica sull’argomento Si parla di: Marina di Ravenna ospita la finale del Campionato italiano assoluto di pesca sportiva d’altura. Ravenna capitale del mare 2026, de Pascale: Riconoscimento importante per la nostra storia e la nostra vocazioneCosì il presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché ex sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, commenta la designazione a Capitale del Mare. Ravenna - dice de Pascale - è uno dei grandi porti ... ilrestodelcarlino.it Ravenna è la Capitale del mare 2026È Ravenna la Capitale italiana del mare 2026. Ad annunciare la città insignita è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci durante la cerimonia in corso alla ... rainews.it