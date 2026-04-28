Un incidente grave si è verificato sull’Ofantina a causa di una mandria di bovini che ha attraversato improvvisamente la carreggiata. L’attraversamento ha causato un tamponamento a catena coinvolgendo diversi veicoli, con conseguenze pesanti per le persone coinvolte. Scene di forte tensione si sono vissute sul posto, dove sono intervenuti i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di terrore lungo l’ Ofantina, dove un improvviso attraversamento di bovini ha provocato un grave incidente stradale con un bilancio pesante e scene drammatiche sull’asfalto. È accaduto all’altezza di Malepasso, nel territorio di Volturara Irpina, dove almeno tre auto sono rimaste coinvolte in un violento impatto dopo essersi trovate improvvisamente di fronte un gruppo di mucche. Otto gli animali morti, mentre i veicoli coinvolti sono stati praticamente distrutti. Quattro le persone ferite, tra cui un bambino, soccorse dai sanitari del 118 e trasportate negli ospedali della zona. Le loro condizioni non sono ancora state rese note, ma la dinamica lascia intuire quanto si sia sfiorata la tragedia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caos sull’Ofantina: mandria invade la carreggiata, schianto a catena

Notizie correlate

Tir sbanda e invade la carreggiata sull'A1, lunghe codeAGI - Un tir che viaggiava in direzione Roma è sbandato e ha invaso la corsia opposta sull'A1 tra Firenze sud e Incisa, in direzione Roma, dopo aver...

Tir sbanda e invade la carreggiata sull'A1, Italia divisa in dueAGI - Un tir che viaggiava in direzione Roma è sbandato e ha invaso la corsia opposta sull'A1 tra Firenze sud e Incisa, in direzione Roma, dopo aver...