Tir sbanda e invade la carreggiata sull' A1 lunghe code
Un tir che percorreva l'A1 in direzione Roma si è sbandato e ha invaso la corsia opposta tra Firenze Sud e Incisa, a causa di un urto contro il new jersey centrale che ha provocato la perdita di carico. Il camion ha attraversato le corsie, costringendo i veicoli a fermarsi e causando lunghe code nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.
AGI - Un tir che viaggiava in direzione Roma è sbandato e ha invaso la corsia opposta sull'A1 tra Firenze sud e Incisa, in direzione Roma, dopo aver urtato il new jersey centrale con perdita di carico. Il tratto autostradale è stato riaperto. Intorno alle 13, in direzione di Roma, si registravano 6 km di coda, 7 km invece nella direzione opposta, verso Firenze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso Sul posto anche due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di Figline Valdarno ed è stata inviata anche un'autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. 🔗 Leggi su Agi.it
