Tir sbanda e invade la carreggiata sull' A1 Italia divisa in due

Un tir ha sbandato e invaso la carreggiata sull’A1, causando la chiusura totale del tratto tra Firenze Sud e Incisa. L’incidente si è verificato alle prime luci del mattino, quando il camion ha perso il controllo, portando a una lunga coda di veicoli bloccati da entrambe le direzioni. La polizia sta lavorando per rimuovere il mezzo e riaprire la strada il prima possibile.

AGI - Italia divisa in due a causa di un incidente avvenuto sull'A1 che ha costretto alla chiusura in entrambe le direzioni del tratto tra Firenze sud e Incisa. Un tir che viaggiava in direzione Roma è sbandato e ha invaso la corsia opposta dopo aver urtato il new jersey centrale con perdita di carico. Lo rende noto il sito online di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico si registrano almeno 5 km di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sul posto anche due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di Figline Valdarno ed è stata inviata anche un'autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. 🔗 Leggi su Agi.it

