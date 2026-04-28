A Roma, oggi si registrano disagi nella mobilità a causa di lavori di Areti e Acea che hanno causato la sospensione di alcune linee di bus e tram tra il quartiere Parioli e via Lucania. Le linee coinvolte sono la 2, 8, 9, 19 e 495, con deviazioni e servizi sostitutivi in atto per i passeggeri. La situazione ha provocato rallentamenti e cambi di percorso nelle zone interessate.

? Cosa sapere Lavori Areti e Acea bloccano bus e tram a Parioli e via Lucania oggi.. Deviazioni e sostituzioni bus colpiscono linee 2, 8, 9, 19 e 495 in città.. I lavori di Areti su via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni bloccano oggi la circolazione dei bus 8, 9, 19 e 495, mentre i cantieri ai Parioli impattano pesantemente sul servizio del tram 2. Il della mobilità romana questo martedì 28 aprile 2026 si presenta estremamente frammentato, con una serie di interventi infrastrutturali che colpiscono zone diverse della capitale, dai quartieri residenziali alle arterie di scorrimento veloce. La gestione dei flussi richiede massima attenzione deve spostarsi tra le varie zone della città a causa di deviazioni e sostituzioni programmate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos mobilità a Roma: blocchi bus e tram tra Parioli e via Lucania

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