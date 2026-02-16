Incidente sull' Autostrada A1 traffico bloccato
Alle 19:00, un incidente tra Arezzo e Valdarno ha causato il blocco totale del traffico sull’autostrada A1 Milano-Napoli, lasciando circa 8 chilometri di auto incolonnate. Un camion si è ribaltato sulla corsia di destra, coinvolgendo anche alcune vetture e rallentando il flusso dei veicoli. Molti automobilisti sono rimasti fermi, aspettando che la situazione venga risolta.
Dalle ore 19:00 si segnalano 8 km di coda sull'autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un incidente avvenuto tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico risulta completamente bloccato.
Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa: traffico bloccato in entrambe le direzioni
Un incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa ha causato la chiusura temporanea del tratto alle 16:20, coinvolgendo un camion e provocando blocchi in entrambe le direzioni.
Traffico bloccato sull'autostrada tra Calenzano-Sesto e il Bivio A1-Variante
Questa sera sull’autostrada tra Calenzano e il Bivio A1-Variante si sono formati lunghi ingorghi.
Grave incidente sull’A1 nel tratto umbro: traffico bloccato, un ferito grave
