Mattinata difficile sulla tangenziale Ovest di Milano a causa di un incidente che ha provocato code e blocchi nel traffico. Intorno alle 8, la presenza di un’unità di soccorso in volo ha reso necessaria la chiusura di alcune corsie, contribuendo alla congestione già accentuata dalla sospensione dei mezzi pubblici. La polizia sta gestendo la situazione e stanno arrivando ulteriori mezzi di soccorso.

Coda e traffico bloccato. Mattinata da incubo per gli automobilisti sulla tangenziale Ovest di Milano, già molto congestionata probabilmente per via dello sciopero dei mezzi Atm: attorno alle 8.30, un'auto e una moto si sono scontrate, mandando la circolazione in tilt. L'incidente è avvenuto nel tratto Innesto A1 - uscita 8 Ss 412 Val Tidone Vigentina, in direzione nord. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato ambulanza ed elisoccorso. Due le persone ferite, 52 e 55 anni, anche se ad avere la peggio è stato il motociclista. L'uomo, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Per fare i rilievi e gestire il traffico sull'A50 sono intervenute le pattuglie della polizia stradale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Incidente sulla tangenziale a Milano: traffico bloccato per l'arrivo dell'elisoccorso

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