Mantova | viale Asiago in cantieri 4 giorni di caos

A Mantova, viale Asiago sarà interessato da lavori di riqualificazione dal 17 al 20 marzo. Durante questo periodo, verranno effettuate operazioni di fresatura e riasfaltatura tra viale Fiume e piazzale Gramsci, causando modifiche alla viabilità e disagi per quattro giorni consecutivi. La zona sarà impegnata in interventi che coinvolgono le corsie e la segnaletica stradale.

La riqualificazione di viale Asiago a Mantova imporrà modifiche alla viabilità dal 17 al 20 marzo, con lavori di fresatura e riasfaltatura tra viale Fiume e piazzale Gramsci. La ditta Roffia Srl eseguirà gli interventi che comporteranno divieti di sosta, deviazioni del trasporto pubblico e gestione del traffico affidata ai movieri. Questi quattro giorni di cantiere non sono un semplice disturbo temporaneo, ma rappresentano un’operazione chirurgica necessaria per la salute infrastrutturale della città. L’intervento si colloca in un contesto più ampio di manutenzione urbana dove ogni chilometro asfaltato è una vittoria contro il degrado. I residenti e gli automobilisti dovranno adattarsi a una nuova mappa stradale che, sebbene fastidiosa nel breve termine, mira a garantire sicurezza e durata nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova: viale Asiago in cantieri, 4 giorni di caos Articoli correlati Cantieri di Acque. Disagi e traffico in viale BustichiniAlcuni residenti hanno inviato alla nostra redazione immagini che testimoniano disagi importanti di viabilità, soprattutto in notturna, su viale... Padova-Mantova tra sicurezza, rivalità e cantieri: Euganeo al centro della settimana biancoscudataVietata la trasferta di sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15 ai tifosi ospiti, mentre l'apertura della nuova curva sud slitta a dopo Pasqua,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mantova viale Asiago in cantieri 4... Discussioni sull' argomento Procedura di coprogettazione per affidamento gestione Sala polivalente ubicata nel cortile della scuola primaria Tazzoli; Graduatoria Finale del concorso per l'assunzione di 2 Istruttori delle attività amministrative e contabili; Mantova, lavori di riqualificazione in viale Asiago: viabilità modificata dal 17 al 20 marzo; Cina, obiettivo accelerare sullo sviluppo sostenibile nel prossimo quinquennio. Pavarotti al Sociate di Mantova Rigoletto Mantova 1963 facebook 2-2 #EmpoliMantova Finisce in pareggio al Castellani Computer Gross Arena: Mantova avanti con Bragantini e Cella, nella ripresa rimonta azzurra con Shpendi e Saporiti x.com