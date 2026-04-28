Canzone estiva e i grandi successi | Annalisa torna per infiammare Torino | La scaletta

Annalisa giovedì 30 aprile tornerà all'Inalpi Arena di Torino per la seconda parte del tour iniziato lo scorso autunno il "Ma noi siamo fuoco Capitolo II". La data torinese lo scorso anno, sabato 13 dicembre, era stata accolta con grande calore dal pubblico e in quell'occasione la cantante ligure.🔗 Leggi su Torinotoday.it

SIAMO TORNATI Jesolo grazie per questa partenza! #MANOISIAMOFUOCO#LiveMusic #Annalisa #shorts

Notizie correlate

Annalisa torna con il nuovo singolo Canzone estiva: di cosa parla la canzoneVenerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della...

Annalisa torna con “Canzone estiva”Annalisa pubblica il nuovo singolo “Canzone estiva” e annuncia il Capitolo II del tour “Ma noi siamo fuoco” nei palasport italiani da aprile 2026 Si...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Annalisa: La passione non è peccato. E Canzone estiva è un sogno erotico; Annalisa domina le radio con Canzone estiva e parte da Genova per il tour nei palasport; Francesco Gabbani promette da Disneyland Paris: Presto una canzone estiva; Sboccia l’estate 2025 a Siena 26 eventi tra musica e teatro.

Canzone estiva e i grandi successi: Annalisa torna per infiammare Torino | La scalettaAnnalisa giovedì 30 aprile tornerà all'Inalpi Arena di Torino per la seconda parte del tour iniziato lo scorso autunno il Ma noi siamo fuoco Capitolo II. La data torinese lo scorso anno, sabato 13 d ... torinotoday.it

Gianni Morandi accende l’estate: a Ostuni il concerto-evento per i 60 anni di C’era un ragazzoGianni Morandi torna a cantare sotto le stelle e sceglie anche Ostuni per festeggiare una canzone che, da sessant’anni, attraversa il tempo e continua a parlare a tutte le generazioni. Nel pieno del s ... brindisisera.it

Il ballo con l'asta del microfono per Canzone Estiva è ormai ICONIC #annalisa #canzoneestiva #mantova #manoisiamoFuoco #capitolo2 Crediti video @rosyyycaru - facebook.com facebook

‘Canzone Estiva’ raggiunge un nuovo peak su Amazon Music: #18 #Annalisa x.com