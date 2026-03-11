Annalisa torna con Canzone estiva

Annalisa ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Canzone estiva”. Contestualmente, ha annunciato che il Capitolo II del suo tour “Ma noi siamo fuoco” si terrà nei palasport italiani a partire da aprile 2026. La cantante torna così sulla scena musicale con un brano inedito e una serie di concerti in programma nel prossimo anno.

Annalisa pubblica il nuovo singolo "Canzone estiva" e annuncia il Capitolo II del tour "Ma noi siamo fuoco" nei palasport italiani da aprile 2026. Si intitola "Canzone estiva" il nuovo singolo di Annalisa, in uscita il 13 marzo per AtlanticWarner Music Italy. Un brano inedito che arriva dopo un anno di successi e che riafferma la centralità dell'artista nel panorama pop italiano contemporaneo. Il pezzo si inserisce nel percorso aperto dall'album "Ma io sono fuoco", riprendendone il simbolismo: il fuoco come energia creativa, trasformazione, capacità di reagire e di ridefinirsi. Una metafora che Annalisa declina in una canzone d'amore a più livelli, rivolta a una persona ma anche al suo pubblico, in un dialogo continuo tra identità, percezione e autostima.