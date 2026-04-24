Festa della Liberazione 2026 ecco il programma della cerimonia a Salerno

Il 25 aprile 2026 si terrà a Salerno la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione. L’evento, che si svolgerà come ogni anno, è organizzato dalla Prefettura e prevede una serie di iniziative per ricordare questa ricorrenza. La giornata sarà caratterizzata da commemorazioni ufficiali e momenti di riflessione pubblica. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni e coinvolge le autorità locali e i cittadini.

Sabato 25 aprile 2026 si svolgerà la tradizionale cerimonia, coordinata dalla Prefettura di Salerno, in occasione dell’81° anniversario della “Liberazione”.Ecco il programma completoore 9, presso la Chiesa del Sacro Cuore, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio ai caduti officiata da Padre.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Frosinone, 25 aprile 2026, 81° Anniversario della Liberazione, Festa di tutti gli Italiani: il programma delle celebrazioni.La Città di Frosinone celebrerà il 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione, con il seguente programma: alle 9. Festa della Liberazione, la cerimonia all’Auditorium San Michele a Selvazzano DentroLa cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione si terrà venerdì 24 aprile alle ore 16. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Liberazione 2026; 25 aprile - Festa della Liberazione; Festa della Liberazione 2026. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Festa della Liberazione, cosa fare nel weekend del 25 aprile 2026: cinque eventi tra natura e gustoCi sono weekend in cui restare a casa sembra quasi uno spreco. E poi ci sono quelli in cui l’Italia intera decide di mettersi in mostra, tra borghi che si animano, profumi che escono ... leggo.it In programma, oltre alle celebrazioni per la Festa della Liberazione, ci sono festival, incontri culturali, mostre e appuntamenti per famiglie. #eventi #weekend #25aprile facebook