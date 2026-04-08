Salerno torna la Mostra della Minerva | il programma dell’edizione 2026

A Salerno sta per tornare la Mostra della Minerva, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio. L'edizione 2026 prevede un programma ricco di esposizioni e iniziative dedicate al mondo delle piante e del giardinaggio. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà diversi spazi pubblici e privati. L'evento rappresenta un momento di confronto e scoperta per tutti gli interessati al settore.

Torna a Salerno la Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio. L’edizione 2026 si terrà dal 17 al 19 aprile presso la Villa Comunale, pronta a trasformarsi in un grande spazio dedicato al verde. Per tre giorni, piante rare, fiori e tutto ciò che ruota intorno al mondo del giardino attireranno numerosi visitatori e amanti del settore. Mostra della Minerva 2026: il programma. Saranno circa 90 gli stand presenti, con vivaisti provenienti da tutta Italia. L’evento offrirà un ricco calendario di attività tra laboratori, dimostrazioni, visite guidate ed esibizioni ludiche. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 17 aprile alle ore 15. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, torna la Mostra della Minerva: il programma dell’edizione 2026 Torna la Mostra della Minerva: il programma dell'edizione 2026Ritorna, la Mostra della Minerva, presso la villa comunale di Salerno: dal 17 al 19 aprile, infatti, piante rare e quanto fa giardino attireranno... Mostra della Minerva 2026: cresce l'attesa per la nuova edizioneRitorna la Mostra della Minerva dal 17 al 19 aprile presso la Villa Comunale di Salerno. Temi più discussi: Torna la Mostra della Minerva: il programma dell'edizione 2026; Mostre mercato di giardinaggio in aprile 2026 nel Centro-Sud; A quali eventi partecipare a Salerno ad aprile 2026; Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André. Torna la Mostra della Minerva: il programma dell'edizione 2026Ritorna, la Mostra della Minerva, presso la villa comunale di Salerno: dal 17 al 19 aprile, infatti, piante rare e quanto fa giardino attireranno innumerevoli amanti del green. Circa 90 gli stands, ... salernotoday.it La Minerva torna ad Arezzo: mostra e iniziative per riscoprire la comunitàLa celebre statua bronzea della Minerva torna ad Arezzo in occasione della mostra La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata, in programma dal 15 febbraio al 6 settembre 2026. La Minerva ... it.blastingnews.com L'immagine mostra l'Ecce Homo, un rarissimo capolavoro del Quattrocento di Antonello da Messina. Si tratta di un piccolo dipinto su tavola bifronte, databile tra il 1460 e il 1465. Attualmente in mostra a Roma presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva - facebook.com facebook L' #EcceHomo di Antonello da Messina in mostra in #Senato Sabato 28 e domenica 29 marzo apertura straordinaria della mostra dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito Palazzo della Minerva, Sala Capitolare, Piazza della Minerva 38 Per saperne x.com