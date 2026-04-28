Il 30 aprile si avvicina come scadenza per il pagamento del Canone Rai, un'imposta indiretta applicata sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radio e televisione. La normativa stabilisce che il pagamento deve essere effettuato entro questa data, e vengono fornite diverse modalità di pagamento per i cittadini. La legge definisce chiaramente le condizioni e i soggetti coinvolti nel versamento di questa tassa.

Si avvicina la data del 30 aprile, termine ultimo entro cui pagare il Canone Rai. Come sappiamo, si tratta di un'imposta (indiretta) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Ogni cittadino è tenuto a pagarla, salvo alcune eccezioni. Al momento è in uso il metodo di addebito automatico nella bolletta dell'energia elettrica. Una procedura introdotta nel 2016 al fine di contrastare il fenomeno dei tanti evasori che non pagavano l'imposta, una delle più invise ai cittadini. Tuttavia, esistono altri metodi per effettuare il versamento. Ad oggi, l'importo del Canone Rai per il 2026 è fissato a 90 euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Canone Rai, si avvicina la scadenza: ecco in che modo si paga

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