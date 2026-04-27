Nel 2026, il pagamento del canone Rai resta una spesa regolare per molte famiglie italiane, con la scadenza prevista per il 30 aprile. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza delle modalità di pagamento rateizzato, che alcune persone possono sfruttare. La normativa in vigore permette di suddividere l’importo in più rate, ma questa opzione non è universalmente nota o utilizzata da tutti.

Nel 2026 il canone Rai continua a essere una voce fissa per molte famiglie italiane, ma non sempre viene pagato nello stesso modo. La regola generale prevede l’addebito automatico nella bolletta dell’energia elettrica per chi ha un’utenza domestica residente. Questo sistema, introdotto nel 2016 per contrastare l’evasione, resta il principale canale di pagamento. Esistono casi meno noti in cui il versamento segue modalità diverse, spesso poco conosciute dai contribuenti. Il canone è dovuto da chi possiede un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. Canone Rai, quanto si paga nel 2026. L’importo del canone Rai per il 2026 è confermato a 90 euro annui.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Canone Rai 2026, scadenza del 30 aprile: come funzionano le rate che molti non conoscono

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