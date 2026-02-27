Pineta di Volano Gianella FdI a Foschini | Si assumano la responsabilità Regione e Parco del Delta

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella, ha commentato le recenti dichiarazioni del candidato sindaco di centrosinistra, Walter Cavalieri Foschini, riguardo al degrado della pineta di Volano. Gianella ha chiesto che siano la Regione e il Parco del Delta a prendersi le proprie responsabilità, senza entrare nel merito delle cause, ma sottolineando la necessità di un intervento.

"Da anni Fratelli d'Italia segnala con costanza le criticità della pineta - aggiunge Gianella -, ben prima dell'attuale tornata elettorale. Non è un tema scoperto ora, da anni, da ben prima dalla mareggiata di tre anni fa, denunciamo il degrado e chiediamo interventi veramente risolutivi mentre altri preferiscono parlarne solo sotto elezioni". "Risulta inoltre necessario ricordare - aggiunge il consigliere regionale - un dato fondamentale che la sinistra sembra volutamente ignorare, ovvero che le competenze sulla gestione della pineta non sono dello Stato, ma del Parco del Delta del Po e della Regione. Lo stato è soltanto responsabile del controllo e relativamente della sicurezza attraverso le forze dell'ordine competenti.

Pineta di Volano, interviene Cavalieri Foschini: “Anche gli altri livelli istituzionali facciano la loro parte”“La disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro dimostra attenzione, senso delle istituzioni e volontà di costruire soluzioni condivise - dichiara...

Pineta di Volano, Calvano (Pd): “Positiva la disponibilità della Regione per nuovi interventi”L’assessora ha inoltre informato che per il periodo autunnale sono già programmati interventi di asportazione delle alberature secche o deperienti,...

Pineta di Volano indecorosa. La Regione intervengaMi fa piacere che il segretario del Pd di Comacchio, Michele Farinelli, si sia svegliato e si accodi a ciò che noi stiamo facendo sia con denunce sulla stampa che con interpellanze del consigliere ... ilrestodelcarlino.it

Pineta di Volano, serve una soluzione urgenteCredo si debba trovare al più presto una soluzione per evitare la distruzione della pineta di Volano. Un percorso che veda la partecipazione dei cittadini sentendo il loro parere, ma portando ad un ... ilrestodelcarlino.it

