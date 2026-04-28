Cani lasciati liberi aggrediscono passante | padrona nei guai

A Campomorone, nell'immediato entroterra genovese, una donna e il suo cane sono stati aggrediti da alcuni cani lasciati liberi. La passeggiata si è conclusa con uno spavento forte, ma senza feriti gravi. La padrona del cane si trova ora coinvolta in un procedimento legale legato all’accaduto. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione degli animali nelle aree pubbliche.

Poteva finire decisamente peggio, ma lo spavento resta altissimo. Siamo a Campomorone, nell'immediato entroterra genovese, dove una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo per una donna e il suo amico a quattro zampe.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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