Rapinano e aggrediscono un uomo in un bar a Francavilla al Mare | nei guai anche un pescarese
Tre individui, tra cui un uomo di 46 anni proveniente dalla provincia di Pescara, sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla al Mare. Le denunce riguardano una rapina e un'aggressione avvenute davanti a un bar della cittadina in provincia di Chieti. Le autorità hanno ricostruito i fatti e identificato i responsabili, che sono ora sotto inchiesta.
Tre persone, fra cui un 46enne della provincia di Pescara, sono state denunciate dai carabinieri di Francavilla al Mare per i reati di rapina e lesioni personali avvenuti davanti un bar della cittadina in provincia di Chieti. Oltre al 46enne, denunciati anche un 47enne albanese e un 48enne del.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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