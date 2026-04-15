Rapinano e aggrediscono un uomo in un bar a Francavilla al Mare | nei guai anche un pescarese

Tre individui, tra cui un uomo di 46 anni proveniente dalla provincia di Pescara, sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla al Mare. Le denunce riguardano una rapina e un'aggressione avvenute davanti a un bar della cittadina in provincia di Chieti. Le autorità hanno ricostruito i fatti e identificato i responsabili, che sono ora sotto inchiesta.

Tre persone, fra cui un 46enne della provincia di Pescara, sono state denunciate dai carabinieri di Francavilla al Mare per i reati di rapina e lesioni personali avvenuti davanti un bar della cittadina in provincia di Chieti. Oltre al 46enne, denunciati anche un 47enne albanese e un 48enne del.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Leggi anche: Aggrediscono e rapinano un uomo in stazione: arrestati in quattro, uno è minorenne

Ragazzi aggrediscono cliente in un locale di Putignano: nei guai tre giovanissimiIl questore di Bari ha disposto, per il gruppo formato da due minorenne e un maggiorenne, il divieto di accesso al bar per due anni A disporre il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a Milano; TG5: Rapina e aggressione nei tre giorni di fuga Video; Rapina il Negozio Max Factory ed aggredisce la dipendente. Polizia di Stato arresta pregiudicato straniero.; Aggredisce e rapina il titolare di un bistrot a Trastevere, arrestato.

Como, due arresti per tentata rapina e resistenza: aggredito un passante con violenzaArrestati a Como un 22enne tunisino e un 16enne italiano per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e percosse. Dettagli sull’aggressione. lamilano.it

Aggrediscono i passanti senza motivo e tentano di rapinare un giovane: a Como arrestati un 16enne e un 22enneIn carcere un minorenne italiano di Cantù e un tunisino senza fissa dimora. A un giovane stranieri hanno detto: Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo ... ilgiorno.it

Momenti di paura in un parcheggio Terrorizzano e rapinano una ragazza. Nella banda anche due minorenni facebook

Vince 3000 euro in una sala scommesse di Aurora, lo seguono, lo picchiano e lo rapinano in strada: due persone arrestate [VIDEO] x.com