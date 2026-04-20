Tentato suicidio sul ponte | intervento decisivo dei Carabinieri

Nella giornata di ieri a Taurasi, i Carabinieri sono intervenuti su un ponte dove una persona aveva tentato di togliersi la vita. L'intervento è avvenuto prontamente e ha permesso di impedire il peggio. La persona coinvolta è stata soccorsa dai militari e trasferita in ospedale. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla presenza di situazioni di crisi tra i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri, a Taurasi, i Carabinieri in forza all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al rintraccio e contestuale salvataggio di un uomo che stava minacciando di lanciarsi da un ponte che, da un’altezza di circa 15 metri, attraversa il fiume Calore. Le ricerche erano iniziate poco prima, quando al numero di emergenza “112” era giunta la segnalazione dell’allontanamento dell’uomo che aveva manifestato chiari intenti suicidi. Nonostante le poche notizie a disposizione, le ricerche – coordinate dalla Compagnia di Mirabella Eclano – sono state immediatamente attivate, allertando tutti gli equipaggi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato suicidio sul ponte: intervento decisivo dei Carabinieri Notizie correlate Rapina una negoziante a pugni e schiaffi: decisivo l’intervento dei CarabinieriÈ stato convalidato dal giudice del Tribunale di Cassino l’arresto della donna responsabile della rapina avvenuta nel pomeriggio di sabato ai danni... Neonato senza latte tra neve e isolamento: decisivo l’intervento dei carabinieriIl maltempo che sta colpendo l’alto Molise continua a creare disagi anche nelle aree più isolate, dove le condizioni meteo rendono difficili gli... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tentato suicidio a Gallicano, un 20enne si getta da un ponte; Tentato suicidio a Gallicano, un 20enne si getta da un ponte; Tragedia a Roma: ragazzo di 24 anni precipita dal sesto piano e muore; Gallicano, ventenne tenta il suicidio lanciandosi dal ponte -. Prendono forma le barriere per ostacolare i suicidi sul ponte di IntrodPosizionati i pilastri che sosterranno reti di oltre due metri. Un momento atteso da anni per le persone che hanno vissuto il dramma di perdere i cari a seguito di gesti anticonservativi ... rainews.it Tentato suicidio sventato dai carabinieri a #Vigevano, dove un uomo di 36 anni ha minacciato di togliersi la vita nei pressi di un market. https://www.araldolomellino.it/territorio/vigevano/vigevano-tentato-suicidio-sventato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook