I carabinieri incontrano gli studenti del liceo scientifico Ettore Majorana di San Giovanni La Punta

I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno incontrato questa settimana gli studenti del liceo scientifico “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta, nel quadro della campagna sulla “Cultura della legalità” promossa dal comando provinciale di Catania, per sensibilizzarli sui rischi legati alla criminalità e rafforzare il senso di responsabilità tra i giovani.

Un momento che ha acceso l’entusiasmo degli studenti che hanno potuto “toccare con mano” la realtà operativa del pronto intervento In settimana, nell’ambito della campagna diffusa sulla “Cultura della legalità” promossa dal comando provinciale carabinieri di Catania, i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno incontrato gli studenti del liceo scientifico “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta. L’iniziativa, nata dalla sinergia con la dott.ssa Antonella Merenda, responsabile dell’Ufficio Educazione e Promozione della Salute del Distretto Sanitario di Gravina, ha trasformato l’istituto scolastico in un laboratorio di cittadinanza attiva e prevenzione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

