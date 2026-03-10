Ponte sullo Stretto Tardino | Componente strategica per integrare la Sicilia nella rete trans-europea

Il ponte sullo Stretto di Messina viene considerato da alcuni come un elemento fondamentale per integrare la Sicilia nella rete trans-europea dei trasporti. Secondo un rappresentante istituzionale, questa infrastruttura non è solo un grande progetto nazionale ma anche un pezzo chiave per migliorare i collegamenti tra le regioni europee e aumentare la loro competitività. La discussione riguarda quindi principalmente il ruolo strategico dell’opera nel sistema dei trasporti continentale.

Il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare occidentale dell'isola ha espresso parevole favorevoli per l'infrastruttura "Il ponte sullo Stretto di Messina non rappresenta soltanto una grande infrastruttura nazionale, ma costituisce anche una componente strutturale della rete trans-europea dei trasporti, un progetto strategico volto a rafforzare i collegamenti tra le regioni europee e a renderle più competitive, sostenibili e integrate". Lo ha detto Annalisa Tardino, commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, intervenendo oggi a LetExpo, a Verona, evento organizzato da Alis service, in collaborazione con Veronafiere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

