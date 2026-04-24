Integrare la formazione scolastica e l' attività sportiva nasce il nuovo Liceo Scientifico Sportivo

A partire da settembre, a Misano Adriatico sarà attivo un nuovo Liceo Scientifico Sportivo, che combina il percorso di studi con l’attività sportiva. La scuola si propone di offrire un percorso integrato, in cui gli studenti potranno seguire lezioni di scienze e materie scientifiche, affiancate da programmi dedicati alla pratica sportiva. L'obiettivo è creare un ambiente in cui l'istruzione e l'attività fisica si sviluppino in modo coordinato.

A partire da settembre, a Misano Adriatico prenderà il via il nuovo Liceo Scientifico Sportivo, un progetto educativo che integra in modo strutturato formazione scolastica e attività sportiva. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Accademia dello Sport e il Villaggio San Pellegrino –.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Istituto Pontano di Napoli, 150 anni e una novità: nasce il Liceo Scientifico SportivoIl 12 marzo alle ore 10, nella sede di corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, l’ Istituto Pontano presenterà ufficialmente il Liceo Scientifico... A Napoli nasce il Liceo Scientifico Sportivo del Pontano: scuola e sport insieme per formare i campioni di domaniIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Terni, il CLT ha ospitato le finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù. Liceo Sportivo Internazionale: il tuo talento merita il MondoQuesto percorso educativo combina eccellenza accademica, formazione di alto livello e un forte orientamento; Open Day il prossimo 5 dicembre alle 17 La Bilingual British School, fondata nel 2011 per ... bergamonews.it Anche in città sbarca il liceo scientifico sportivoUn nuovo liceo è in arrivo a Urbino: dall’anno scolastico 2026-2027 sbarca nella città ducale, all’istituto Laurana Baldi, il liceo Scientifico Sportivo. Un indirizzo del tutto nuovo che in città ... ilrestodelcarlino.it