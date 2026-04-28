Campobasso l’impresa leggendaria | 5 anni di gloria in Serie B

Dal 2 giugno 1982, il Campobasso ha disputato cinque stagioni consecutive in Serie B, un record nel calcio locale. Durante questa fase, il team ha raggiunto il quinto posto in classifica, con i calciatori Scorrano e Biondi tra i protagonisti. La presenza in questa categoria per un periodo così lungo ha rappresentato un momento significativo per il club e la tifoseria.

? Cosa sapere Il Campobasso disputa cinque stagioni consecutive in Serie B dal 2 giugno 1982.. Il club raggiunge il quinto posto in classifica con i giocatori Scorrano e Biondi.. Il Campobasso ha conquistato la Serie B il 2 giugno 1982 dopo un secondo posto in classifica ottenuto con la vittoria decisiva del 30 maggio, aprendo una stagione di cinque anni consecutivi che ha segnato il calcio molisano. In un’Italia calcistica dominata dai grandi centri urbani, la scalata della squadra rossoblù tra il 1982-83 e il 1986-87 ha rappresentato un caso di identità territoriale senza precedenti. Non si è trattato solo di un salto di categoria tecnica, ma di una vera e propria conquista geografica che ha portato l’intero Molise sulla vetta del professionismo d’alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso, l’impresa leggendaria: 5 anni di gloria in Serie B Notizie correlate Leggi anche: Impresa leggendaria dell'Apu, vittoria al Carnera contro l'Olimpia Milano Carolina Orsi a un passo dall'impresa: si arrende in finale alla leggendaria SainzCi ha provato, Carolina Orsi, a regalare un pomeriggio da ricordare alla Padel Arena del Pro Parma Sport Center.