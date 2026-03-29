Impresa leggendaria dell' Apu vittoria al Carnera contro l' Olimpia Milano

L'Apu ha conquistato una vittoria al Carnera contro l'Olimpia Milano, in una partita in cui i bianconeri hanno sempre inseguito il punteggio. La squadra ha concluso con un finale che rimarrà nella memoria dei tifosi, regalando un risultato inatteso. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori presenti, lasciando aperta la strada a ulteriori confronti.

L'Apu non finisce più di stupire. Dopo una partita in cui i bianconeri hanno sempre inseguito, il finale è uno di quelli da raccontare ai nipoti. Il termine “resilienza” è forse, troppo spesso abusato, ma descrive perfettamente la capacità dei friulani di non arrendersi mai. Di fronte al talento sconfinato dell'Olimpia Milano, gli uomini di Vertemati sono scesi con il coltello tra i denti, imbrigliando fin da subito l'attacco dei meneghini, che a più riprese hanno provato ad allungare, venendo poi puntualmente ripresi dall'Apu, trascinata da un perfetto Semaj Christon (25 punti) e dal solito Alibegovic, sempre a suo agio quando la palla scotta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Impresa leggendaria dell'Apu, vittoria al Carnera contro l'Olimpia Milano Articoli correlati Leggi anche: L'impresa sfuma all'ultimo secondo, Apu battuta in casa dell'Olimpia Milano Leggi anche: Apu Udine, al Carnera il posto di "Roccia" non sarà mai più venduto