Nella finale femminile, Carolina Orsi si ferma a pochi punti dalla vittoria, arrendendosi alla nota atleta Sainz. La coppia composta da Vilariño e Del Castillo si aggiudica la vittoria nel settore maschile. La competizione ha visto anche altre partecipazioni di rilievo, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Ci ha provato, Carolina Orsi, a regalare un pomeriggio da ricordare alla Padel Arena del Pro Parma Sport Center. L'azzurra, bronzo europeo e Mondiale a squadre e miglior giocatrice italiana, nonché n° 28 del Ranking mondiale Fip, in coppia con Letizia 'Leti' Manquillo (47 del Ranking) per un intero set ha accarezzato il sogno di vincere in casa, prima di cedere alla 'Leyenda' del padel femminile Lucia Sainz, ex numero uno al mondo (oggi 21) e una bacheca dei trofei difficile da eguagliare, e la sua giovanissima compagna Raquel Eugenio (23), classe 2008 di Las Palmas e una delle giocatrici più esplosive della NextGen spagnola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carolina Orsi a un passo dall'impresa: si arrende in finale alla leggendaria Sainz

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