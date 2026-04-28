Campobasso celebra la lettura | Ivan Cotroneo apre la rassegna

? Cosa sapere Ivan Cotroneo apre oggi al Circolo Sannitico la XXIV edizione di Ti racconto un libro.. La rassegna estiva a Campobasso coinvolge autori e comunità attraverso laboratori e incontri tematici.. Ivan Cotroneo apre oggi alle 18:30 al Circolo Sannitico la XXIV edizione di ‘Ti racconto un libro’, un laboratorio di narrazione promosso dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani per connettere la comunità attraverso la letteratura. La rassegna, che vede la direzione artistica di Brunella Santoli e il sostegno della Provincia di Campobasso, trasforma le pagine scritte in un terreno di confronto sociale. Il percorso inizia con l’autore Cotroneo, figura capace di muoversi tra cinema e scrittura, che presenterà il romanzo Grande.🔗 Leggi su Ameve.eu

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